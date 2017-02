"Naar school gaan in het weekend? Wij vinden dat cool"

Arendonk - Zestien kinderen en twee leraren in Arendonk vinden een schoolweek van vijf dagen te kort. En daarom komen ze in het weekend, geheel vrijwillig, opnieuw naar school: om een eigen videospelletje of een Leogrobot te programmeren.

Joepie, weekend! De schoolgaande jeugd gooit dan enthousiast de boekentas af en gaat vrolijk voetballen, volleyballen, dansen of zich uitleven bij Chiro of scouts. Zestien jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar in Arendonk hebben een andere hobby gevonden: zij gaan op zaterdag een extra dag naar school. Waarom? Om bij te leren, maar vooral omdat ze dat gewoon leuk vinden.

De extra lessen worden gegeven door twee gemotiveerde STEM-leerkrachten van het Sint-Claracollege in Arendonk. Ook zij offeren met plezier hun vrije tijd op om de jeugd wegwijs te maken in de wondere wereld van de technologie. "Of de jeugd van tegenwoordig daar nog wel interesse voor heeft? We hadden maar zestien plaatsen. Na een week was de hele lessenreeks al volzet”, zegt collegedirectrice Griet Wens.

“Wees gerust, programmeren vinden de kinderen héél boeiend”, zegt STEM-leraar Kjell Olieslagers (39). “Stap voor stap leren we hen hoe ze hun eigen videogame kunnen maken. We doen dat met Scratch, een Amerikaans programma dat je gewoon op het internet kan vinden.”

Saaie handboeken behoren niet tot het lesmateriaal van de STEM-academie op zaterdag, wel een vreemd autootje van Legoblokken dat voorzien is van een motor en sensoren. “Je kan de Legorobot zodanig programmeren dat hij precies doet wat jij wil”, zegt STEM-collega Sander Bruyninckx (29).