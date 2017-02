Uitzonderlijk transport: Pitbulls vervoeren loodzware scrummachine op pure mankracht

Arendonk - RC Pitbulls in Arendonk heeft een nieuwe scrummachine van 2,5 ton laten bouwen. Het loodzware gevaarte wordt nu per uitzonderlijk vervoer naar het clubterrein gebracht: door de rugbyspelers zelf, op pure mankracht.

De nieuwe scrummachine van RC Pitbulls is een zware kolos van ijzer en beton op rollen. Het tuig is aan de achterkant bekleed met stootkussens en dient om op training de scrum te oefenen. Het gevaarte is zo groot als een auto en weegt 2,5 ton. Het gaat om een oud trainingstoestel dat de voorbije weken door de vader van een speler gerestaureerd, vergroot en verzwaard werd.

Zaterdag mogen de Pitbulls hun nieuwe speeltje komen ophalen bij de constructeur. Normaal zouden ze daarvoor een kraan of vrachtwagen moeten huren. Maar omdat ze geen zotte kosten willen maken, hebben enkele krachtpatsers van de club afgesproken om het transport letterlijk in eigen handen te nemen: tien sterke beren duwen het loodzware gevaarte met hun blote handen van het atelier in de Moerenstraat naar het sportpark van Postelboershof in de Wampenberg, drie kilometer verderop.

Het ‘uitzonderlijk transport’ zal zaterdagmiddag ongetwijfeld nogal wat kijklustigen lokken in de straten in de Arendonkse dorpskom. “Voor ons is dit een goede training om onze spierkracht en teamspirit te verbeteren”, zegt speler-voorzitter Wouter Blockx (26) van RC Pitbulls.