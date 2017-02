Arendonk - De ondernemers in de nieuwe vleugel van industriepark Hoge Mauw in Arendonk schenken de opbrengst van hun kerstfeest aan de lokale jeugdvereniging Scouts Carpe Diem. De scouts gaan het geld, welgeteld 660 euro, gebruiken voor de bouw van hun nieuwe jeugdlokaal in het Congobos. De bouwwerken starten wellicht in de lente van dit jaar.