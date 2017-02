Jubileumeditie van Kempens Schlagerfestival plots afgelast

Ravels - Het 10de Kempens Schlagerfestival in Ravels kan niet doorgaan omdat de zaal niet vrij is. “De gemeente heeft de zaal voor onze neus weggepikt terwijl ze goed wist dat wij op die datum een feesteditie hadden gepland”, zegt de festivalorganisator.

Elk jaar op de eerste zaterdag van mei vindt in De Wouwer in Ravels het Kempens Schlagerfestival plaats: een topevenement dat telkens al een jaar op voorhand is uitverkocht. Op 5 mei 2018 zouden we ons 10-jarig jubileum vieren en daar wilden we iets speciaals van maken”, zegt organisator Mario Verbeek van vzw De Grenstuuterkes. “We hadden zelfs al een akkoord met de grootste schlagersterren van Vlaanderen: De Romeo’s en Christoff.”

Net voordat de contracten zouden worden getekend, moest de vzw plots het hele feest afblazen. “Zaal De Wouwer kun je pas 18 maanden van tevoren boeken”, zegt Verbeek. “Toen ik om klokslag middernacht voor mijn computer zat om de boeking in orde te brengen, bleek ineens dat de datum geblokkeerd was. Iemand anders had de zaal al vastgelegd.”

Die “iemand anders” blijkt nu de gemeente zelf te zijn. Uitgerekend op de vaste dag van het Kempens Schlagerfestival willen de lokale overheid er een lentefeest organiseren: een viering voor de vrijzinnige kinderen en hun ouders in Ravels, een soort van alternatief communiefeest zeg maar.

Volgens schepen van Cultuur Jef Van de Pol (CD&V) gebeurde de boeking perfect volgens de regels. “De Wouwer is nu eenmaal een populaire zaal die alle weekends van het jaar is volgeboekt”, zegt hij. “Bij de opmaak van de jaarkalender krijgen de gemeentelijke organisaties, zoals het gemeentebestuur zelf en onze cultuurdienst, voorrang. Dat staat zo in het reglement. De datums die daarna nog overblijven, stellen we open voor de verenigingen.”

Voor een goed begrip: het Kempens Schlagerfestival 2017, met Willy Sommers en Danny Fabry, gaat wél nog gewoon door: op zaterdag 7 mei.