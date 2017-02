Stellingbrug zoals op BK veldrijden in Oostende

Ravels - Na het BK veldrijden op het strand van Oostende heeft nu ook WTC-MTB Den Eel in Ravels-Eel een hoge stellingbrug gebouwd voor mountainbikers en cyclocrossers.

De nieuwe brug wordt zondag officieel ingefietst op de veldtoertocht van de club. De deelnemers kunnen er kiezen uit vier verschillende omlopen, van 25 tot 55 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7.30u aan de start- en aankomstplaats van de veldtoertocht: in een verwarmde tent op het voetbalveld van FC Unitas in de Broekstraat in Ravels-Eel.

In de tent kunnen de mountainbikers achteraf nog nagenieten van hun inspanningen, met hamburgers en verse soep. “Het parcours is helemaal vernieuwd, met 95 procent onverharde paden”, zegt Frans Kouws van WTC-MTB Den Eel. “Behalve onze nieuwe stellingbrug hebben we op het einde nog een andere attractie: een grote zandbak.”