Betonstop wekt ongerustheid in landelijke Kempen

Hoogstraten / Arendonk / Ravels - "De mensen hier wegjagen en met z'n allen in de stad gaan wonen? Dat is geen goede oplossing”, zegt de burgemeester van Ravels. Vooral in de landelijke grensgemeenten wekt de Vlaamse ‘betonstop’ ongerustheid.

Met een 'betonstop' wil de Vlaamse regering tegen 2040 komaf maken met de verdere versnippering en teloorgang van het platteland. Open ruimte moet open blijven. Bijkomende bouwkavels wil de Vlaamse overheid alleen nog toestaan op plekken waar er ook winkels en scholen zijn én waar de bewoners zonder auto kunnen geraken: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. “Want de versnipperde bebouwing doet de files almaar langer worden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Uit een studie van de Vlaamse onderzoeksorganisatie Vito in Mol blijkt nu dat de helft van de nog overgebleven vrije bouwpercelen op de verkeerde plek ligt: daar waar er geen openbaar vervoer rijdt, geen fietspaden liggen en geen nabije winkel- en onderwijsvoorzieningen zijn. De gemeenten met de poverste voorzieningen, witgekleurd op de kaart, bevinden zich in het uiterste noordoosten van onze provincie aan de grens met Nederland: een groot deel van Hoogstraten, Mol-Postel, Arendonk en vooral Ravels.

De studie van Vito dient als voorbereiding op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, in de volksmond bekend als ‘betonstop’, waarmee de Vlaamse regering de bebouwing in open ruimte een halt wil toeroepen en de ontwikkeling op goed gelegen plaatsen wil stimuleren. De gemeente met de laagste ‘knooppuntwaarde’ is Ravels. Burgemeester Walter Luyten (CD&V) geeft toe dat de openbare voorzieningen in zijn gemeente niet optimaal zijn. “Maar dat betekent niet dat je onze mensen nu ineens moet wegjagen hier en iedereen naar de steden sturen om daar te gaan wonen”, zegt hij. “In de plaats stellen wij voor om ook hier het openbaar vervoer, de wegen en fietspaden, het internet en het gsm-bereik te verbeteren. Ook een plattelandsgemeente als Ravels moet leefbaar blijven.”