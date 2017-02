Toneelkring De Plankeniers gaat op teambuilding

Ravels - Tien acteurs en actrices van toneelkring De Plankeniers uit Ravels gaan samen op teambuilding.

‘Vleermuizenissen’, zo heet de 56ste productie die het Ravelse gezelschap deze maand op de planken brengt. De première is zaterdag om 20 uur in gemeenschapscentrum De Wouwer in Ravels. Volgens voorzitter-acteur Frank Van Dun gaat het om een “dolkomische komedie” over een directeur die zijn personeel op teambuilding stuurt: een overlevingstocht. Helaas loopt de groepsactiviteit mis door een lokale aardverschuiving, waardoor de werknemers het hele weekend vastzitten in een grot.

De deelnemende acteurs en actrices zijn Sander Lauwerysen, Marie Luyckx, Floor Leemans, Mies Leemans, Soetkin Maes, Frank Van Dun, Lut Van Hees, Gunter Van Hoye, Nore Van Riel en Leen Vosters. De regie is in handen van Stijn Van De Wiel. ‘Vleermuizenissen’ wordt vijf keer opgevoerd: op zaterdag 4 februari, inclusief afterparty met dj-duo The Pink Flamingo's, woensdag 8 februari, vrijdag 10 februari, zaterdag 11 februari en zondag 12 februari.