Rode Del moet weekendzone blijven

In mei vorig jaar was het buurtcomité van de Rode Del nog blij nadat de gemeenteraad eindelijk een oplossing gevonden had voor hen. Nu fluit de provincie de gemeente terug. Foto: ema

Arendonk - Tot 2029 mogen de bewoners van de Rode Del in Arendonk nog gewoon in hun huis blijven wonen, maar daarna kunnen ze er alleen nog ‘op weekend’ gaan. In een brief aan de burgemeester en schepenen laat het provinciebestuur weten dat de Rode Del weekendzone moet blijven. Een omvorming naar ‘woonzone met bosrijk karakter’, zoals in Essen en Wuustwezel, kan volgens de provincie niet.

Vijf jaar geleden werkte het provinciebestuur een groot proefproject uit voor de weekendzones in drie Kempense gemeenten: Essen, Wuustwezel en Herselt. Voor enkele honderden bewoners in de zones Wilderse Duintjes en Boterpot in Wuustwezel en Bleke Heide in Essen kwam er toen een bijzondere oplossing uit de bus: de mensen kregen er definitief woonrecht. In ruil moesten wel de waardevermeerdering van hun woonst bijbetalen.

De gemeenteraad in Arendonk keurde vorig jaar een soortgelijke regeling goed voor een groot deel van de 180 percelen in de Rode Del, waar de mensen al meer dan 50 jaar in onzekerheid leven, en legde haar voorstel voor aan de bevoegde bestendige deputatie van de provincie. Maar die fluit de gemeente nu terug omdat de Rode Del “te ver is afgelegen van het dorpscentrum”.

De bewoners van de Rode Del reageren ontgoocheld. “Wij wonen hier helemaal niet afgelegen, maar wel midden in een industriepark”, zeggen ze. “In de fabriek en de winkel van Ravago Plastics alleen al werken er meer dan vijfhonderd mensen.”