Fietsers en bewoners blij: 'abortusweg' eindelijk gerenoveerd

Arendonk - De befaamde 'abortusweg' van Arendonk naar Retie-Schoonbroek, waar behalve veel scholieren en fietstoeristen ook nogal wat zwaar verkeer passeert, wordt eindelijk vernieuwd. Het asfalt zit er vol diepe putten en scheuren.

Tien jaar geleden al trokken de bewoners van de Broekstraat in Arendonk aan de mouw van de lokale bestuurders omdat het asfalt voor hun deur dringend hersteld moest worden. Intussen zijn de gaten en barsten in het wegdek er alleen maar groter en talrijker geworden.

“Drie keer per jaar komen arbeiders van de gemeente hier de putten opvullen”, zegt buurtbewoner Michel Carpentier (49). “Maar omdat er zo veel vrachtwagens en tractoren door onze straat rijden, is het dweilen met de kraan open.”

Martin Van Gompel (70), een ervaren fietser en wielertoerist uit Arendonk, kent de Broekstraat als zijn broekzak. “Als wij hier met onze wielerclub passeren, slalommen we altijd tussen de putten”, zegt hij. “Op zich is dit een prachtige fietsweg. Je kan hier mooi en rustig tussen de weiden en akkers naar Schoonbroek en Corsendonk fietsen, via de fietsknooppunten of via de Corsendonkroute. Alleen spijtig dat het asfalt zo slecht is.”

Daar komt volgend jaar verandering in. Dan wordt de ‘abortusweg' naar Schoonbroek over de volledige lengte gerenoveerd: vanaf de kapel van de Kerkstraat tot aan de brug van Schoonbroek.