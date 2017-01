"Wij hebben ons altijd perfect veilig gevoeld in Gambia"

Ravels - Hoewel het Senegalese leger er is binnengevallen en de nieuwe president nog altijd niet durft terug te keren naar zijn land, is Cor De Bresser (68) uit Ravels er gerust op dat de 20ste editie van zijn woestijnrally naar het woelige Gambia gewoon kan doorgaan zoals gepland.

Al tien jaar rijdt Cor De Bresser tweemaal per jaar vanuit Ravels naar Banjul, hoofdstad van het West-Afrikaanse land Gambia: een helletocht van 7.200 kilometer, dwars door de Sahara tot net voorbij het beroemde Lac Rose in Dakar in Senegal. De Antwerp-Banjul Challenge is een woestijnrally voor het goede doel: bij aankomst in Banjul worden alle meegereisde auto’s, jeeps en bussen er geveild ten voordele van lokale ontwikkelingsprojecten.

De eerstvolgende woestijnexpeditie vanuit de Kempen vertrekt op 7 oktober. “Tenminste, als tegen dan de politieke en sociale rust is weergekeerd in Gambia”, zo is te lezen op de website van de Banjul Challenge. Vorige week staken troepen van buurland Senegal de Gambiaanse grens over om de nieuwe president Adama Barrow te steunen. Die leeft voorlopig nog in ballingschap in Senegal. De oude president Yahya Jammeh, die zijn land de voorbije 22 jaar met ijzeren hand leidde, bleef zich al die tijd vastklampen aan de macht tot hij afgelopen weekend naar Equatoriaal Guinea vluchtte.

“De broer van Jammeh was een tijdje voorzitter van de Jammeh Foundation for Peace, de grootste humanitaire organisatie van Gambia waarmee wij al tien jaar samenwerken”, zegt Cor De Bresser. “Ik had vroeger meermaals contact met hem, maar sinds een half jaar lijkt hij plots van de aardbol verdwenen.”

Hoewel ze de naam van de omstreden ex-president draagt, is de Jammeh Foundation volgens De Bresser absoluut neutraal en onafhankelijk. “De stichting regelt voor ons de veiling in het voetbalstadion van Banjul”, zegt hij. “En dat gebeurt altijd zeer correct. Alle ingezamelde fondsen komen telkens netjes terecht bij de plaatselijke scholen, ziekenhuizen en verenigingen voor wie ze bedoeld zijn. Nooit hadden we daar klachten over. Toch eis ik dat de naam van de Jammeh Foundation verandert. Eind deze week heb ik daarover een videogesprek met afgevaardigden van de stichting. Ik kan het niet maken tegenover mijn deelnemers dat de besmette naam van de ex-dictator er nog in voorkomt.”

Lees het hele verhaal vandaag in Gazet van Antwerpen - editie Kempen