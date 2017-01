Personeel SCK eet soep en hotdogs voor goed doel

Retie / Mol - De werknemers van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol hebben soep en hotdogs gegeten voor het goede doel. De opbrengst, liefst 1.375,40 euro, schenken ze aan de ontwikkelingsorganisatie Sahaya International van An Van Rompay (44) uit Retie.

Sahaya wil het geld gebruiken om er vijftien schoolbanken mee aan te kopen voor de Mother Terasa School in een straatarm plattelandsdorp in India.

“In de school zitten de kinderen vandaag op de grond”, zegt An Van Rompay. “Daarom hebben we dringend nood aan 71 houten schoolbanken. Het leerlingenaantal in de Mother Teresa School is de voorbij tien jaar gestegen van 45 naar 203 schoolkinderen. Dankzij deze cheque kunnen we voor onze leerlingen nu al een eerste partij van vijftien houten banken ter plaatse laten maken. Goed onderwijs zorgt voor een goede start in het leven. Onderwijs geeft toekomst.”

De Retiese ontwikkelingsorganisatie Sahaya International is al vele jaren actief op het platteland in Zuid-India. De vzw steunt er tal van projecten die het onderwijs verbeteren, de lokale economie en landbouw stimuleren en de verspreiding van aids tegengaan.