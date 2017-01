Editors en Pearl Jam treden op in Kempense baltent

Arendonk - The Wetlands, een nieuw popfestival in een tent op een weide aan de Watering in Arendonk, heeft voor zijn eerste editie al meteen drie grote namen kunnen strikken: niemand minder dan Editors, Pearl Jam en Triggerfinger.

Voor een goed begrip: het zijn niet de echte internationale rockhelden die op zaterdag 28 april naar Arendonk komen, maar wel drie gerenommeerde tributebands. “Tributebands brengen een perfecte imitatie van grote internationale sterren. In Nederland zijn ze al razend populair, maar bij ons is het concept nog vrij onbekend”, zegt Gert Wouters (36) van vzw De Wildeman, die het festival organiseert.

"Wees gerust, Papillon van Editors, Black van Pearl Jam of I follow rivers van Triggerfinger, al die bekende hits klinken helemaal perfect. Je gaat geen het verschil horen met het origineel", zegt voorzitter Filip Stouten (52). "Eigenlijk is er maar één belangrijk verschil: tributebands zijn voor ons nog betaalbaar en de echte niet. Het grote voordeel van deze formule is dat we de jeugd een liveprogramma kunnen bieden met echte topmuziek en herkenbare hits die iedereen kan meezingen. Ambiance verzekerd."

The Wetlands wordt volgens Wouters en Stouten een tweedaags ‘totaalfestival’, met animatie, lekker eten en drinken en livemuziek: jeugdige tributebands op zaterdag en klassieke helden uit de sixties en seventies op vrijdag.

Lees het hele verhaal zaterdag in Gazet van Antwerpen - editie Kempen