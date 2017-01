Drie helden van Humo’s Rock Rally treden op in Den Dries

De broers Lennert en Janus Coorevits van Compact Disk Dummies maken zelf reclame voor hun concert in Retie. Foto: ema

Retie - Drie oude en nieuwe helden van Humo’s Rock Rally komen naar Retie. Op zaterdag 28 januari treden ze op in zaal Den Dries. Topper op de affiche is Compact Disk Dummies, winnaar van de rockrally in 2012 en bekend van de onsterfelijke hit 'Holy Love'.

Whispering Sons, de winnaars van vorig jaar, spelen het voorprogramma. Een andere ex-winnaar, de bekende elektronische rockband Goose, stuurt zijn drummer naar Retie. Bert Liebeert, die zich simpelweg ‘B’ noemt, brengt een complete muziekmachine mee. Daarmee serveert ‘B’ een uiterst dansbare cocktail van techno en electrorock.

Het festival wordt georganiseerd door zeven Retiese jeugdvrienden, fans van de legendarische Vlaamse new-waveband Front 242, die zich twee jaar geleden verenigden in vzw Dark Balloon. Samen organiseerden ze in hun eigen dorp al optredens van hun idolen van Front 242, The Neon Judgement, Anne Clark en Arbeid Adelt.