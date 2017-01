Ravels - De Pierenjaarmarkt in Ravels is het levende bewijs dat de aloude dorpskermis nog lang niet dood is. Meer dan duizend kinderen, ouders, jongeren en senioren kwamen er genieten van vrolijke kermisattracties, marktkraampjes, liveoptredens en lekker eten en drinken. De opbrengst, liefst 2.500 euro, schenken de organisatoren nu aan een goed doel: het kinderkankerfonds van UZ Leuven Gasthuisberg.

