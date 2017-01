G-team maakt kans op grootste sporttrofee van dorp

Arendonk - Het G-team van basketbalclub Okido is een van de drie genomineerden voor de titel van 'Sportfiguur van het jaar' in Arendonk, de belangrijkste sporttrofee in het dorp.

Op vrijdag 3 februari vindt in zaal De Garve het achtste ‘Sportgala van Arendonk’ plaats. Op het galabal worden alle kampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd. Tegelijk wordt ook de 'Sportfiguur van het jaar' bekendgemaakt. Vorig jaar ging die onderscheiding naar Roger Hendrickx (62), Vlaams en Belgisch kampioen veldlopen bij de masters.

Voor het sportjaar 2016 zijn er drie genomineerden. De jongste van de drie is het G-team van Okido, volledig samengesteld met lokale jongens en meisjes met een beperking. Het team bestaat nog maar sinds september 2015. Al na drie maanden speelden de Arendonkse G-basketters hun eerste wedstrijd. Nog een half jaar later namen ze al deel aan het Internationaal Unified Tornooi, waar ze het publiek verrasten met hun tomeloze inzet, spelplezier én basketbal van hoog niveau.

"Waarom onze jongens en meisjes deze trofee verdienen? Omdat zij erin geslaagd zijn om op heel korte tijd heel veel te bereiken", zegt initiatiefnemer Dirk Geenen (47). "Anderhalf jaar geleden hadden velen van hen nog nooit basketbal gespeeld. Vandaag maken ze volwaardig deel uit van de club. Ze hebben al een galamatch gespeeld voor vijfhonderd toeschouwers, meer dan onze eerste ploeg. En in mei doen ze mee aan het Belgisch kampioenschap."

De tweede genomineerde is Marcel De Proost, ex-atleet en sinds 1978 jeugdtrainer en materiaalmeester van atletiekclub Arac. Hij onderhoudt de pistes van Arac, rijdt het gras af en staat altijd klaar om de jeugd te begeleiden. Het sidecarteam Hendrickx-Van den Bogaart kan de hoogste adelbrieven voorleggen. Jan Hendrickx en Ben Van den Bogaart veroverden vorig jaar alle titels in de zijspanmotorcross: ze kroonden zich tot Belgisch, Europees en wereldkampioen.

De verkiezing van de 'Sportfiguur van het jaar' verloopt via een dubbele stemming: half door de sportraad en half door het publiek. Meestemmen kan via een internetpoll op de website van de gemeente. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 februari.