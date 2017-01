Guy Vanherck (54) wil burgemeester van Retie worden

Retie - Niet ex-voorzitter Dirk Smets maar wel gemeenteraadslid Guy Vanherck is de nieuwe kandidaat-burgemeester van CD&V in Retie.

In Retie draaien de verkiezingen telkens uit op een millimeterspurt tussen Nieuw Retie en CD&V: de vorige keer behaalde NR 2.914 stemmen en werd zo nipt de grootste partij, voor CD&V. Het verschil tussen beide partijen? Slechts 89 stemmen. De partij van huidig burgemeester Patrick Geuens (NR) besliste toen om een coalitie te vormen met N-VA.

CD&V is vastberaden om daar in 2018 verandering in te brengen. “Met een positieve ingesteldheid en de steun van een sterke groep wil ik er alles aan doen om onze partij weer mee aan de macht te brengen”, zegt Guy Vanherck. De nieuwe kopman is 54 jaar, gehuwd, vader van drie kinderen en opa van één kleinkind. Hij werkt al 35 jaar bij een chemisch bedrijf in Oevel, waar hij ook vakbondsafgevaardigde is voor ACV. Ook is hij actief als vrijwilliger bij Beweging.net, het vroegere ACW.

Vier geleden nam Vanherck voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen. Met 766 voorkeurstemmen werd hij meteen verkozen tot gemeenteraadslid. “Nooit eerder behaalde een nieuwe kandidaat in Retie zo veel stemmen", zegt voorzitter Eddy Van Gestel trots.

De nieuwe kandidaat-burgemeester van Retie geniet ook de steun van federaal minister van Justitie Koen Geens. Op de nieuwjaarsreceptie in Retie was Geens de eerste om zijn lokale partijgenoot te feliciteren en succes te wensen.