Jonge muzikanten kiezen wél nog voor blaasinstrument

Arendonk - Het aantal leerlingen dat kiest voor een blaasinstrument is de voorbije tien jaar met 60% gedaald, zo maakte Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) recent bekend in het parlement. Klarinet, saxofoon en dwarsfluit zouden niet meer in de mode zijn. De jonge muzikanten van harmonie De Arend in Arendonk zien dat anders en tonen trots hun blaaskunsten op hun jaarconcert.

Ten dans, zo heet het concert. “De titel mag je gerust letterlijk nemen, want we werken voor dit optreden samen met dansschool Baila”, zegt Veerle Jespers van harmonie De Arend. “De toeschouwers mogen tijdens het concert op hun stoel blijven zitten, maar het is zeker niet verboden om mee te dansen.”

De jeugd doet het voorprogramma, waarna de volwassenen overnemen. De muzikale leiding is in handen van dirigent Annelies Smolders. Dirk Geenen is de dienstdoende presentator, die na tien jaar ex-schoolhoofd en huidig Chiro-directeur Erwin Cools opvolgt.

Ten dans wordt tweemaal opgevoerd: op zaterdag 28 januari om 19.30 uur en op zondag 29 januari om 14.30 uur, telkens in feestzaal De Garve. Toegang: 7 euro aan de kassa, 6 euro in voorverkoop en gratis voor kinderen tot 12 jaar. Meer details op www.harmoniedearend.be.