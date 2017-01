Al 250 Retienaren willen meer bewegen en minder wegen

Retie - De nieuwe gezondheidscampagne ‘Retie (be)weegt’ is al vanaf de start een groot succes. Liefst 250 inwoners waren donderdag aanwezig op de eerste infoavond in zaal Den Dries.

Na de succesvolle campagne Retie stopt met roken, waarbij de inwoners werden aangezet om de sigaret voorgoed af te zweren, start het gemeentebestuur van Retie nu een nieuwe gezondheidsactie: Retie (be)weegt. Doel van de campagne is om de bevolking te stimuleren om gezonder te eten, meer te bewegen en zo ook minder te wegen.

“We kiezen bewust niet voor zware crashdiëten die we toch niet volhouden. En we gaan ook niet proberen om van iedereen een topsporter te maken”, zegt schepen van Gezondheidszorg Kristel Pelckmans (N-VA). “Met Retie (be)weegt kiezen we vooral voor de combinatie van een goede en gezonde voeding met een actievere levensstijl. We willen graag een voldoende gevarieerd maar ook laagdrempelig aanbod aanbieden, waar voor elke deelnemer wel ergens een uitdaging te vinden is.”