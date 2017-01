Collega's en asielzoekers voeren actie: "Wij willen Dorien terug"

Arendonk - Hoewel iedereen supertevreden was over haar werk, werd het contract van een 28-jarige opvoedster in het asielcentrum van Arendonk niet verlengd. Haar collega’s starten een actie. “Wij willen Dorien terug”, zeggen ze.

Met een petitie en een open brief voert het personeel van asielcentrum Totem in Arendonk actie tegen het nieuwe personeelsplan van Fedasil. Het voornaamste pijnpunt van het plan is dat alle tijdelijke medewerkers die destijds bij het uitbreken van de asielcrisis in 2015 werden aangeworven, geen vast contract krijgen en straks een voor een moeten vertrekken. In het beste geval worden zij vervangen door nieuwe tijdelijke krachten.

Een van de eerste slachtoffers is Dorien, een 28-jarige opvoedster die zowel door de directie als door haar collega’s en de vluchtelingen zelf op handen gedragen werd. Haar vervangingscontract liep begin deze maand af, maar werd niet verlengd. “Dorien begeleidde de minderjarigen die zonder ouders naar ons land zijn gevlucht”, zegt een collega. “Zij zorgde ervoor dat al die kinderen en jongeren op tijd op school geraakten en dat iedereen zijn kamer netjes op orde hield. Ze was erg gedreven en deed haar werk voortreffelijk. Iedereen had haar graag.”

“Dorien? Alles was goed aan haar”, zegt ook Noman Sharifi (16), een vluchteling uit Afghanistan en leerling aan het Hivset in Turnhout. “Ze was nooit boos en lachte altijd. Waarom moet zij weg? Ze was zo lief voor ons. Wij snappen er niets van.”

