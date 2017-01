Eerste supermagazijn in NAVO-legerbasis verhuurd

Ravels - Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een contract afgesloten met de gemeente Ravels voor de huur van een volledige hal van 150 bij 50 meter in de oude NAVO-legerbasis van Weelde. De huurprijs bedraagt 18.250 euro per jaar.

Het huurcontract met de federale politie, voor een van de 17 andere loodsen in het domein, is opgeschort. “De politie wil eerst nog enkele details in de overeenkomst bekijken. De goedkeuring van het contract is daarom met een maand uitgesteld”, zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). Voor De Lijn en de politie zijn de reusachtige legerhallen een ideale stalplaats voor bussen, auto's en andere voertuigen.

Het gemeentebestuur, dat sinds kort eigenaar is van de vroegere NAVO-basis, heeft ook zelf twee hallen in gebruik als opslagruimte. In de supermagazijnen worden onder meer eigen materialen en goederen van de lokale verenigingen bewaard.