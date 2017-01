EU investeert fors in natuurherstel voor vis die het weer kan voorspellen

Arendonk - In de Rode Del in Arendonk start een grootschalig natuurproject om de grote modderkruiper terug te halen. Dat is een mysterieuze vis die vroeger bij nogal wat Kempense boeren in een bokaal op de keukenkast zat om het weer te voorspellen. Vandaar zijn bijnaam: 'weeraal'.

Vlaanderen en de Europese Unie investeren liefst 50.000 euro in het herstel van de natuurlijke biotoop van de grote modderkruiper, in de volksmond bekend als ‘weeraal’. In natuurreservaat de Rode Del in Arendonk worden daarvoor vier dichtgegroeide vijvers van drie hectare weer open gegraven. Honderden wilgen, berken en elzen worden er gekapt en afgevoerd. De massale ontbossing heeft één groot doel: de ideale leefomgeving creëren voor een zeldzame vis die belangrijk is voor ons ecosysteem, maar nagenoeg overal in Vlaanderen is uitgestorven en alleen nog in redelijke aantallen voorkomt in het nabijgelegen moerasreservaat Het Goorken in Arendonk.

“De grote modderkruiper is een unieke vis omdat hij tegelijk ook een beetje een amfibie is: hij kan zwemmen, maar ook door de modder kruipen”, zegt projectcoördinator Frederik Naedts van Natuurpunt. “Deze donkerbruine vis is 30 centimeter lang, voedt zich vooral met muggenlarven en gedijt het best op drassige veengrond of in open plassen met veel riet en waterlelies. Vroeger krioelde het ervan in de Rode Del, toen er hier overal turf gestoken werd en er zo tal van ondiepe plassen ontstonden.”

Vele boeren in de streek hadden toen ook een visbokaal op hun keukenkast staan, met daarin een grote modderkruiper die ze gevangen hadden in een modderpoel op hun erf. De vis heeft namelijk een bijzondere gave: hij kan het weer voorspellen. “Bij schommelingen van de luchtdruk, zeg maar wanneer er regen op komst is, wordt de weeraal plots heel actief”, zegt Naedts. “Wanneer de vis ineens hevig begon te zwemmen of te spartelen in zijn aquarium, wisten de boeren dat ze nog even moesten wachten om te maaien en te hooien. Barometers bestonden er toen nog niet, en al zeker geen buienradar.”

