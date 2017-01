Kinderen kunnen toch nog op bosklassen in Gewestbos van Ravels

Enkele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt Ravels nemen de hele werking over: de bosklassen én Het Boshuis. Foto: ema

Ravels - Schoolkinderen kunnen binnenkort weer volop kruiden gaan zoeken in het bos en er achteraf kruidenpannenkoeken mee bakken. De bosklassen in het Gewestbos van Ravels, een klassieker onder de schoolreizen in de Kempen, zijn gered.

Meer dan achthonderd kleuters en leerlingen van de lagere school en het middelbaar gingen vorig jaar op bosklassen in het Gewestbos van Ravels. Om de schooljeugd door het bos te gidsen deed het Vlaams Agentschap Natuur en Bos een beroep op één vaste educatieve medewerker, bijgestaan door vrijwilligers van de lokale natuurvereniging Den Bunt. Eind vorig jaar kwam daar plots een einde aan, onder meer door geldgebrek bij de Vlaamse overheid.

De Kempense klassieker van de bosklassen dreigde daarmee onder de hakbijl te belanden. Dankzij enkele enthousiaste leden van Natuurpunt kan de werking nu toch worden voortgezet. Ook Het Boshuis, het bekende natuurcafé aan de rand van het bos, gaat zondag opnieuw open.

“We zijn voorlopig met twintig vrijwilligers om het café verder uit te baten en de schoolkinderen te begeleiden tijdens hun bosklassen”, zegt Ward Steel (59) van Natuurpunt Ravels. “In het café kunnen wandelaars en fietsers ’s zondags tussen 13u en 17u terecht voor een hapje en een drankje.

