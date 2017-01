De Lijn huurt NAVO-hal voor 18.250 euro per jaar

Zeventien reusachtige hallen staan er in de oude NAVO-legerbasis van Weelde. Foto: ema

Ravels - Vier van de zeventien loodsen in de oude NAVO-legerbasis van Weelde in Ravels hebben al een nieuwe bestemming gevonden: als opslagplaats voor vervoersmaatschappij De Lijn, de federale politie en de gemeente Ravels zelf.

Het gemeentebestuur van Ravels is sinds eind vorig jaar eigenaar van het voormalige NAVO-kwartier van Weelde, inclusief de zeventien reusachtige hallen van 100 bij 150 meter. Met De Lijn en de federale politie sluit Ravels nu een eerste huurovereenkomst af, waarbij ze elk één hal huren. De voorgestelde prijs voor De Lijn bedraagt 18.250 per jaar. De politie betaalt 13.425 euro. Maandag beslist de gemeenteraad daarover.

“Omdat het domein tot voor kort eigendom was van de federale overheid, kon de federale politie genieten van een gunstiger huurtarief. Voorlopig nemen wij alle vroegere afspraken over”, zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). “De Lijn gebruikt haar hal om er oude bussen in te bewaren, waaronder enkele echte oldtimers. In loods B1 staan vooral politiewagens voor testritten. Met deze auto’s worden op het vliegveld van Weelde geregeld praktijkopleidingen gehouden, om de agenten te leren hoe ze verdachten moeten achtervolgen.”

Twee andere loodsen houdt Ravels voor zichzelf. In de ene stockeert de gemeente onder andere haar eigen podiumwagen, nadarhekken en andere gemeentelijke materialen. De andere wil ze ter beschikking stellen van de lokale verenigingen. “Ik denk daarbij onder meer aan de praalwagens voor de carnavalsstoet, maar ook aan decors van onze toneelgezelschappen en kerststallen.”