"Werner zal zeker fier zijn op zijn dorp, collega's en vrienden"

Retie - “Werner komt er niet mee terug, maar het onverwacht grote succes van Linde-Boom zal hem zeker blij maken hierboven”, zo geloven zijn vrienden en collega’s in het gemeentehuis van Retie.

Liefst 29.226,55 euro. Zo veel heeft de actie Linde-Boom ingezameld ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het benefiet bracht tijdens de Warmste Week van Studio Brussel zowat half het dorp op de been. De actie werd georganiseerd door vrienden en collega’s van Werner Feyen, de 45-jarige jeugdconsulent van Retie die in september plots overleed aan een uiterst agressieve kanker.

Welgeteld 166 lopers namen op de voorlaatste dag van de Warmste Week deel aan een estafetterun van 65 kilometer, van De Schorre in Boom naar de lindeboom in Retie. Nog eens 1.150 inwoners trokken hun wandelschoenen aan voor een dorpswandeling. 's Avonds was er nog een Party for Life in zaal Den Dries, waar nog veel meer Retienaren tot in de vroege uurtjes kwamen dansen, eten en drinken voor het goede doel op de beats van de lokale dj Boer Jan.

"De plotse dood van Werner heeft duidelijk een schokeffect teweeggebracht in Retie", gelooft Tom Soffers (39), milieuambtenaar en goede vriend van de Fey, want zo noemden ze hem in het dorp. "Amper twee maanden nadat dokters kanker bij hem vaststelden, was Werner er al niet meer. Zijn overlijden heeft iedereen in Retie verweesd achtergelaten. Uit de reacties van de deelnemers konden we opmaken dat velen speciaal voor hem hebben meegedaan aan Linde-Boom. Hoewel Werner zelf helemaal niet graag in de belangstelling stond, zal hij ongetwijfeld heel blij zijn met het onverwacht grote succes van onze actie. Hij gaat zeker fier zijn op zijn dorp, op zijn vrienden en op zijn collega's."