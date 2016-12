Freddie Mercury komt weer tot leven op Arendonk Zingt & Swingt

Arendonk - Freddie Mercury, een van de meest iconische popsterren aller tijden, komt binnenkort weer tot leven op Arendonk Zingt & Swingt. Tributebands zijn de nieuwste festivalhype. En Arendonk doet vrolijk mee.

Killer Queen, een professionele tributeband van de mythische rockgroep Queen, is de afsluiter van de zestiende editie van Arendonk Zingt & Swingt. Al sinds 1993, twee jaar na de dood van Freddie Mercury, speelt de Britse band in heel Europa tenten en festivals plat met covers van Queen. In 1999 werd de groep in Rusland zelfs uitgeroepen tot beste tributeband ter wereld. Zowel de zanger als de muzikanten zien er helemaal uit zoals de echte bandleden van Queen. Zo is ook zanger Patrick Myers voorzien van een gitzwart jaren 80-kapsel, vette snor, borsthaar en leren jekker. Het repertoire van de coverband bevat zowat alle onsterfelijke Queen-klassiekers, van Bohemian Rapsody tot I want to break free, Radio ga ga, We are the champions en We will rock you.

In Nederland zijn tributebands al vele jaren razend populair. In België is het concept nog vrij onbekend, maar intussen is de nieuwe festivaltrend ook bij ons fel in opgang. Drie jaar geleden proefde Arendonk Zingt & Swingt al een eerste keer van het nieuwe succesrecept, toen de Britse coverband Rock Me Abba de tent heet stookte met Waterloo, Dancing Queen en andere legendarische Abba-hits van weleer.