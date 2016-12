Briefje van 10 euro aan boom bezorgt jonge vrouw kerstavond van haar leven

Arendonk - Het kerstsprookje in een bos in Arendonk is afgelopen met een happy end. “Het is voor mij de meest speciale kerstavond van mijn leven geworden”, zegt Liesbeth Russel (38), die anderhalve week geleden een plastic mapje met daarin 10 euro ophing aan een boom.

Buurtbewoonster Liesbeth Russel, die elke dag met haar hond gaat wandelen in natuurdomein De Hoge Vijvers in Arendonk, kreeg tien dagen geleden plots een zot idee: ze stak een briefje van 10 euro in een plastic mapje en prikte het met een duimspijker tegen een boom in het bos bij haar in de buurt. “Voor iemand die het geld beter kan gebruiken dan ik”, schreef ze erbij.

Hoewel het geld er zomaar voor het grijpen hing, bleek niemand aanstalten te maken om de mini-jackpot te verzilveren. Wel in tegendeel, bijna dagelijks stak iemand er geld bij. Het kleine gebaar van de jonge vrouw uit Arendonk genoot al snel grote waardering, tot ver buiten het dorp. Ook op de sociale media kreeg ze vele warme reacties en lofbetuigingen voor haar initiatief.

Ook burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA) vond het een prachtig kerstverhaal. Hij zocht de vrouw op en bracht haar in contact met de lokale wijkagent Filip Stouten. Die organiseert al vele jaren op kerstavond een diner voor alleenstaande Arendonkenaren. Nodig eens een eenzame uit, zo heet het initiatief van de agent in zaal Ontmoeting in Arendonk. “Mijn 10 euro was intussen elke dag een beetje groter geworden”, zegt Liesbeth. “Omdat niemand het meenam, heb ik het zaterdag op aanraden van de burgemeester dan maar zelf weggehaald en er veertig kleurrijke rozen mee gekocht. Ook de bloemist heeft nog een beetje extra gesponsord. Zo kon ik zaterdag, op kerstavond, aan alle aanwezigen in zaal Ontmoeting een prachtig bloemetje afgeven. Met een persoonlijke kerstkaartje erbij.”

Toen ze zaterdag in de zaal aankwam met haar gigantische bos bloemen, werd Liesbeth samen met haar man en haar mama spontaan uitgenodigd om mee de voeten onder de tafel te schuiven voor het kerstdiner. “We hebben heel lekker gegeten: eerst een zalmcocktail, daarna tomatensoep, een hoofdgerecht van varkenshaasje en kroketten en een heerlijk dessertenbuffet”, zegt Liesbeth. “Kerstmis zegt me normaal niet veel, maar hier kreeg ik een echt warm kerstgevoel van. Echt waar, het is voor mij de meest speciale kerstavond van mijn leven geworden. Filip is een heel bijzonder mens die mensen een warm gevoel van samenzijn kan bezorgen. Ook mijn man en mijn mama hebben ervan genoten. Het was een heel fijne avond.”