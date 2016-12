Onbekenden vuren kogel af in buik van kat

Een onbekende heeft in de buurt van de Wippelberg in Arendonk op een kat geschoten. Het dier kon nog naar huis wandelen, maar lijdt veel pijn. Charissa Van Stiphout is verontwaardigd dat er mensen zijn die op deze brutale manier katten uit hun tuin willen houden.

Aapje is een vrouwelijke kat van ongeveer acht jaar oud. Ze heet zo omdat ze niets liever doet dan als een aap in de bomen klimmen. "Toen ik dinsdag thuis kwam, zag ik dat er overal bloed lag", vertelt Charissa Van Stiphout (23). "Dat was afkomstig van een schotwonde in Aapje haar lichaam. Gelukkig is ze nog naar huis kunnen komen. We zijn direct met haar naar een dierenarts gereden. Die heeft de wonde verzorgd, maar de kogel zit nog in haar buik. Het is afwachten hoe Aapje de volgende dagen herstelt. Ze eet en drinkt veel minder dan vroeger. Al we haar willen oppakken, wordt ze kwaad en begint te krabben. Het is duidelijk dat ze nog heel veel pijn heeft. Bewegen doet ze ook niet veel, maar het is een taaie kat. Hopelijk komt alles goed."

Charissa en haar schoonvader Johnny De Pauw (50) hebben bij de politie een melding gedaan. Voorlopig is er nog geen spoor naar de dader. "Aapje gaat nooit ver van ons huis weg. Het moet dus iemand zijn die in de buurt woont. Via facebook heb ik al vele reacties gekregen van mensen die geweerschoten hebben gehoord in de omgeving. De voorbije weken zijn er blijkbaar ook enkele katten verdwenen in de buurt van Wippelberg. Ik wil alle eigenaars daarom waarschuwen om voorzichtig te zijn en hun katten misschien een tijdje binnen te houden", zegt Charissa.

