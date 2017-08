Vrije Vrienden ontdekken het Hagenland

Schoten - De Schotense Vrije Vrienden trokken zondag op daguitstap naar Leuven. Met een culinaire wandeling door het centrum en een bezoek aan de wijngaarden in Wezemaal, heeft het Hagenland voor de Vrije Vrienden geen geheimen meer.

In Leuven werden de Vrije Vrienden opgewacht door een gids voor een wandeling langs het historisch centrum, de universiteitshoeken en de grootste toog van België. Bij Rondou, de beenhouwerij waar TV kok Jeroen Meus zijn vlees koopt, werden drie soorten vlees geproefd. Bij een delicatessenzaak kreeg iedereen drie soorten kazen en bij een chocolatier twee ambachtelijk gemaakte pralines. Als afsluiter volgde in huisbrouwerij Domus een lunch met een licht of amberkleurig streekbiertje.

‘s Namiddags trok het gezelschap naar Wezemaal. Een eerste groep maakte een geleide wandeling door de wijngaarden en het Heuvelland. Een tweede groep bracht een bezoek aan het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn en volgde een filmreportage over de wijnproductie. Eens terug kreeg iedereen een glas van de wijnfeesten aangeboden en volgde nog een degustatie bij zes plaatselijke wijnboeren. Voor de Vrije Vrienden was het snel duidelijk waarom in het Hagenland met succes aan wijnteelt gedaan wordt.

Frieda Wyckmans, die met deze uitstap niet aan haar proefstuk is, kan terugblikken op een mooie dag, “Met 34 deelnemers waar van 10 die we in Heverlee opgepikt hebben, was ook nu de respons groot. Iedereen was tevreden en met het zomerse weer was de sfeer opperbest. Het begint al te kriebelen voor een volgende activiteit.”