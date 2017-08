De Zwaan sluit eerste werkjaar in stijl af

Schoten - Wijkvereniging De Zwaan sloot deze zomervakantie haar eerste werkingsjaar af. Om dit te vieren, werden de bewoners van Ter heide en Sas 6 zaterdag uitgenodigd voor een gezellige wijkbarbecue.

Het terrein naast de speeltuin aan sas 6 aan de Vaartdreef was het decor voor de barbecue van wijkvereniging De Zwaan die in 2016 onstond door het samenvoegen van de wijken Sas 6 en Ter Heide. Met dank aan de Dienst voor de Scheepvaart, de eigenaar van het terrein, en logistieke steun van een behulpzame buurvrouw was alles tijdig klaar voor een groot buurtfeest.

De feestnamiddag startte met een algemene vergadering en een aperitiefbar voor bewoners en sympathisanten terwijl de kinderen zich uitleefden in de speeltuin. Nadien was het de beurt aan traiteur Omnibus uit Kontich om de barbecue aan te steken en 90 gasten op hun wenken te bedienen. Afsluiten werd gedaan met een ijsdessert.

Tijdens mijn bezoek tref ik een tevreden voorzitter Mike Valcke,“Als wijkvereniging streven we naar een goede onderlinge samenwerking en steken we onze energie graag in een positief initiatief dat mensen samenbrengt. We merken dat deze aanpak loont want meer en meer wijkbewoners vinden hun weg naar onze activiteiten, dat doet altijd deugd.”