Hello! Schoten kan rekenen op deze enthousiaste vrijwilligers

De kassa, het secretariaat, de controledienst, de plakkerstoog, de cocktailbar, de mobiele toog, de crew, het festivalcafé, het Rode Kruis en nog vele anderen groepen zorgen al vele jaren voor een vlekkeloos verloop van Hello! Schoten. Voor en achter de schermen staken de vrijwilligers ook nu weer hun beste beentje voor om deze editie tot een goed einde te brengen.

Vele medewerkers zijn al van kindsbeen gebeten door de festivalmicrobe en komen elk jaar terug om mee te helpen. Eén van hen is Marc Cnaepkens van de plakkerstoog, “De ouders van Dirk Claes hebben tot en met de editie van1987 de plakkerstoog georganiseerd. Omdat ze een dagje ouder werden vroegen ze of Jeugdhuis Kaddish niet wilde overnemen. We gingen er met het jeugdhuis graag op in en sinds de editie van 1988 staan we onafgebroken met (oud)leden één week paraat en maken we ook nog eens veel plezier.”

Tot slot mocht de gala-avond nog kennis maken met een primeur. Voor de eerste maal kon je de gala-voorstelling volgen op een livestream. Initiatiefnemer is Maarten Goedemé van Promotime. Het gaf de thuislanden zo de mogelijkheid om de slotavond mee te volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=PeA9UN2JAds&feature=youtu.be