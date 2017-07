Gouden duo zorgt in Sint-Filippus voor een vlot verloop van de kerkdienst

Schoten - Robert Franckaert (85) en Jan Kampers (79) zijn gezworen kameraden. Al vele jaren zorgen beide heren-op-rust er samen voor dat de wekelijkse parochievieringen in het kerkje van Sint-Filippus vlekkeloos verlopen.

Het is al sinds de tijd van zuster Daniëlla dat scheepstimmerman Robert Franckaert en schilder-garnierder Jan Kampers de praktische voorbereidingen van de vieringen in de kerk van Sint-Filippus voor hun rekening nemen. De kaarsen ontsteken, de hosties aanvullen, de zangboekjes op orde houden en de mensen bij het binnen komen in de kerk een blad met zangteksten toestoppen, het zijn allemaal zaken die moeten gebeuren om de viering vlot te laten verlopen.

Annemarie Mannaerts en Annie Aertsen van het parochieteam zijn wat blij met de aandacht voor deze twee dappere senioren en hopen ze nog lang te mogen begroeten. Priester Willy Van Gils, die de vieringen in het kerkje van Sint Filippus voorgaat, is ook één en al lof voor het werk van beide mannen.

In de maanden mei en oktober komen Franckaert en Kampers dagelijks naar het kerkje om samen een rozenkrans te bidden. Wanneer er geen parochievieringen in Sint-Filippus zijn, is de kans groot dat je Franckaert en Kampers kan ontmoeten in de cafetaria van woonzorgcentrum Verbert Verrijdt waar Kampers intussen al enkele jaren verblijft.