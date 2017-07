petanque spelen is voor de Flippo's een erezaak

Schoten - De Flippo’s van Sint-Filippus spelen al vele jaren petanque. Wie graag ook eens wil proeven van de provençaalse variant van jeu de boules is altijd welkom op de petanquebanen naast ‘het Klokske’

Schoten heeft vele petanquebanen. Deze kan je bijvoorbeeld vinden op het buurtplein van de Atheneumwijk, het Gelmelenpark, in het dienstencentrum Cogelshof, naast de Heilig-Hartkerk en naast de ontspanningslokalen aan de Lariksdreef en Schijnparklaan.



Okra Sint-Filippus zag enkele jaren geleden een petanquebaan ook wel zitten en nam contact op met vzw Flippo, de sociaal culturele vereniging die haar oorsprong vindt in de voormalige KWB van Sint-Filippus. De Flippo mannen die ook graag wel eens een balletje gooien, waren het idee genegen maar moesten uiteindelijk alleen verder toen bleek dat de leden van de seniorenvereniging liever koersbal spelen.



Sie Rademakers en Ludo Haemouts lieten het niet aan hun hart komen en gingen dan maar zelf aan de slag in ‘het Klokske’, het parochiecentrum aan de Alfons Heulensstraat. Met de aanleg van twee petanquebanen van net geen 12 meter met telkens een dolomiet laag van 20 cm kan er op vrijdagavond en zondagvoormiddag bij droog weer ook in de parochie Sint-Filippus petanque gespeeld worden.

Flippo heeft vandaag acht vaste spelers maar laat weten dat de groep gerust groter mag worden. Wie graag ook eens een balletje wil gooien of deel wil nemen aan een toernooi, is altijd welkom zeggen de Flippo’s in koor!