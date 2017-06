250 lokale helden lopen zich de ziel uit het lijf tijdens braderijloop

Het was drummen aan de inkompoort van het gemeentepark voor de start van de kidsrun.35 kinderen in de categorie 6 tot 8 jaar hadden zich ingeschreven voor de 600 meter en 29 kinderen in de categorie 9 tot 12 jaar voor de 800 meter. Ze liepen de wedstrijd van hun leven en mochten allemaal bij aankomst uit handen van de crew een medaille en een mooi prijzenpakket in ontvangst nemen.

Om 13u30 stonden 97 deelnemers dames en heren klaar voor de vijf kilometer. Yannis Brichant met een toptijd van 16:31 en Elke Beerlings met een tijd van 18:57 bij de dames trokken het laken naar zich toe. Een uur later was het dan de beurt aan 87 dames en heren voor de tien kilometer. Kim Ruell met een toptijd van 32:18 haalde het bij de mannen en Lieveke Luyckx met een tijd van 42:11 blijft voorlopig onklopbaar.

Na de verschillende podia voor de vrouwen, masters vrouwen, mannen en masters mannen werd de braderijloop afgesloten met een aanwezigheidstombola. Debby Persoons, Johanna Van Den Dael en Kevin Boundi waren de gelukkigen voor de drie hoofdprijzen en mochten naar huis met een grasmachine van Intergarden, een stofzuiger geschonken door parketwerken Wim Danneels en een fiets van Van Staeyen geschonken door Gary Paulussen van Argenta.