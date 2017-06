Waldorph is het nieuwste geesteskind van bierbrouwer Ken Naessens en Bryggja Brewery

Schoten - ‘Waldorph’ is de nieuwste biercreatie van Bryggja Brewery en de Schotense Thuisbrouwerij De Vierkante Meter. Dit Belgisch degustatiebier met karakter is tijdens het braderijweekend te proeven in zaaltje Gelmelen.

Het bier 'Waldorph' vindt haar oorsprong in het winterbier 'Roedolph', heeft een alcoholgehalte van 9,2% en is ‘whiskey infused’ of het proces waarbij houtsnippers van een appelboom in whiskey gedrenkt worden om nadien samen met het bier te rijpen. Met een oplage van 500 liter heeft bierbrouwer Ken Naessens bewust gekozen om de productie kleinschalig te houden.

Wie graag eens een Waldorph wil proeven, is tijdens het braderijweekend van 23, 24 en 25 juni welkom in zaaltje Gelmelen, Gelmelenstraat 127. Wie er niet bij kan zijn kan nadien terecht bij drankenhandel De Kroon in Wijnegem en de Wijnegemse drankenhandel en dit zolang de voorraad strekt.

Naast de andere Schotense bieren kunnen er op zaterdag en zondag ook biercreaties geproefd worden van enkele bevriende brouwerijen. Op zaterdag is microbrouwerij Bryggja Brewery uit Moerkerke samen met Galea Craft Beers uit Brasschaat ter plaatse. Op zondag is het dan de beurt aan 'D Oude Caert uit Brasschaat om samen met Biobieren Warmenbol uit Aartselaar het publiek te laten proeven van verschillende lekkere bieren.

https://www.facebook.com/ThuisbrouwerijDeVierkanteMeter