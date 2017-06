Elektriciens in spe renoveren Schotense scoutslokalen

Schoten - De elektriciteit in de scoutslokalen van de 62e Master Van Bladel aan de Lindelei was dringend aan renovatie toe. In het kader van een leerproject nam het vijfde jaar elektrotechniek van het Sint Jozefinstituut Schoten deze uitagende karwei voor haar rekening.

Hicham, Randi, Noah, Ilia, Brent, Gianni, Thibo, Martin en Liam zijn de 9 studenten die de elektriciteit in de scoutslokalen van den 62 aangepakt hebben. Met de overstap van TL-verlichting en hallogeenlampen naar LED-verlichting, het vervangen van leidingen, stopcontacten en schakelaars, de installatie van een brandcentrale en noodverlichting, een nieuwe aarding en de opmaak van een elektriciteitsdossier is het scoutslokaal weer helemaal conform de normen.

Patrick Lahey van de Ouderraad kan weer op beide oren slapen. “Een grondige aanpak was dringend nodig. Enkele studenten van het Sint Jozefinstituut Schoten hebben vorig jaar de elektriciteit van Chiro Don Bosco aangepakt. We zijn op onze beurt gaan praten met de directie die bereid was om voor de scouts een nieuw leerproject op te starten. De opbrengst van onze jaarlijkse quiz en rommelmarkt is dan ook in één klap goed besteed.”

Vakleraar Paul Pas die sinds 2001 lesgeeft aan het Sint Jozefinstituut is trots op zijn mannen. “Door te werken in groepjes van twee of drie was de zelfstandigheid groot en kwamen ze meestal zelf tot een oplossing. Iedereen was steeds op tijd en enorm gemotiveerd wat altijd goed is voor de groepsgeest. Als ze deze werkhouding blijven aannemen, zullen ze later in het professionele leven zeker slagen.”