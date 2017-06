Drie leerlingen van het Vijverhof eindigen in top 100 van kangoeroe 2017

Liam Voets, Laila Cuypers en Helena Saeys eindigen in de top 100 van kangoeroe 2017. begeleidster Sofie Broeckx, adjuct directeur Wendy Francken en meester Bart Aertssen mogen terecht fier zijn! Foto: Erik Maes

Schoten - De basisschool van het Schotense gemeenschapsonderwijs nam met de kangoeroeklas deel aan Kangoeroe 2017. Laila Cuypers, Helena Saeys en Liam Voets van het vierde studiejaar uit het Vijverhof overtroffen zichzelf en behaalden een plaats in de Vlaamse top 100.

Juffrouw Ruby Van Hees zet al enkele jaren haar schouders onder de kangoeroeklas van het Gemeenschapsonderwijs. Deze klas waar kinderen met een leervoorsprong zich extra kunnen uitdagen, bestaat dit schooljaar uit 26 leerlingen van het Vijverhof, Deuzeldpark en Ter Linde, de drie vestigingsplaatsen van de basisschool.

De leerlingen werden dit schooljaar door juffrouw Sofie Broeckx per graad voorbereid voor deelname aan de wombat(1e en 2e), springmuis(3e en 4e) of koala(5e en 6e) editie van de kangoeroewedstrijd Vlaanderen, een organisatie van de Vlaamse wiskunde olympiade. Niet minder dan Vlaamse 83.522 leerlingen schreven zich in voor Kangoeroe 2017 dat einde mei de resultaten bekend maakte.

Sofie Broeckx vertelt hoe het afgelopen is, “De helft van onze leerlingen zat ruimschoots boven het gemiddelde al staken Helena Saeys, Laila Cuypers en Liam Voets uit de 4e klas van meester Bart Aertssen er met kop en schouders boven uit. Zij eindigden voor de springmuis editie in de top 100 en mochten naast een diploma en een geodriehoek ook nog een extra attest en een in ontvangst nemen.”

Liam, Helena en Laila genieten van de aandacht maar blijven er vrij rustig bij al hebben ze ook al wel enkele dromen. Liam wil graag een topkeeper worden, Laila wil graag een eigen ballonvaartbedrijf oprichten of net zoals Helena, die graag actrice wil worden, een topturnster worden, dat belooft!

http://www.kangoeroe.org/kangoeroe

http://www.basisschoolschoten.be