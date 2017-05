Enaxi zet eiland op stelten

25 jongeren brachten een glansprestatie in deze musical Foto: Sylvie Seflie

Schoten - Jeugdtoneelvereniging Enaxi zette dit weekend vier voorstellingen van Eiland op Stelten op de planken. In een regie van Peter Colpaert zagen 360 toeschouwers hoe 25 jonge acteurs in deze musical boven zichzelf uitstegen.

Gangster Johnny Prizoni, zijn liefje Samantha en zijn maten Boris en Tim houden zich schuil op een tropisch eiland waar ze hun schat bewaren. Wanneer de passagiers van een cruiseschip onder aanvoering van kapitein Kibbeling plots het eiland verkennen, gaan de poppen aan het dansen. In deze musical geven 25 jongeren van jeugdtoneelvereniging Enaxi het beste van zichzelf.

Peter Colpaert, regisseur en voorzitter van Enaxi, is een gelukkig man. "Het hele Enaxi-team is enorm trots op de prestatie van onze 25 jongeren. Verder bedanken we ook graag alle medewerkers die voor en achter de schermen geholpen hebben. Tot slot ook een dikke proficiat voor het Enaxi-naaiclubje dat gezorgd heeft voor de zeemeerminstaarten.”

In mei 2018 brengt Enaxi de musical ‘De Trein’. De eerste repetities starten in september en kinderen vanaf acht jaar die ook graag eens op het podium willen schitteren zijn altijd welkom. Voor deze productie zijn 30 jongeren nodig. Audities worden niet gedaan maar kandidaten worden wel gevraagd om zich aan te melden via de website.