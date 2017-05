Ritmiek scoort in Schoten

Schoten - Turnkring Sint-Jozef Schoten was zondagnamiddag gastheer voor het ritmiekfeest van de Vlaamse Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Tijdens dit recreatieve toernooi kunnen jonge gymnasten zich in een aangepaste wedstrijdomgeving tonen aan de buitenwereld.

Met gymnasten van Ivolo uit Hoboken, Forza Ritmica uit Gent, Elegantia uit Malle/Lille en Sint-Jozef uit Schoten mocht het ritmiekfeest van de Vlaamse Gymnastiek Federatie een divers deelnemersveld verwelkomen. Elke deelnemer kreeg in een vrije oefening van twee of drie minuten met of zonder tuig de kans om de jury te tonen wat ze allemaal in hun mars hebben.

Kelly Mertens die samen met Els Bergmans het ritmiekfeest organiseert vertelt wat het opzet is,“Dit circuit is gericht op jonge gymnasten die maximum 4 uur per week oefenen. Dit toernooi is uitsluitend recreatief maar kan voor sommigen een opstapje zijn naar het echte wedstrijdcircuit.”

Het talrijk opgekomen publiek was getuige van een wervelend spektakel en kreeg tijdens de pauze een demonstratie te zien van Sano Ritmo Gym uit Aalter. De namiddag werd afgesloten met een prijsuitreiking waarbij Schepen Iefke Hendrickx de opdracht kreeg om alle deelnemers een medaille te overhandigen.