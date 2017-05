Expo over het Moederhuis haalt vele herinneringen naar boven

Schoten - Scot zette twee weken lang de geschiedenis van Het Moederhuis van Schoten in de kijker. Met niet minder dan 1635 bezoekers in 't Arsenaal mag de heemkundige kring terugblikken op een geslaagde tentoonstelling.

Het Moederhuis van Schoten maakt ook na de sluiting in 1987 nog steeds deel uit van het collectieve geheugen van vele Schotenaren. In een boeiende overzichtstentoonstelling kon de bezoeker een blik werpen op het reilen en zeilen van deze legendarische instelling die in de wijde omgeving naam en faam had.

Gustaaf Schoeters als eerstgeborene in 1952 en Sarah Kenis, als één van de laatst geborene in 1987, vonden hun foto terug en belichamen zo het begin en het einde van het legendarische moederhuis. Hugo Peeters, ere ontvanger van het Schotense OCMW, was ook een opgemerkt bezoeker. Peeters is het enige personeelslid dat van bij de opening in 1952 tot na de sluiting in 1987 onafgebroken gewerkt heeft in het Moederhuis en alles van zéér nabij heeft meegemaakt.

Wie deze unieke tentoonstelling gemist heeft, hoeft nog niet te wanhopen. Gezien het grote succes en de vele vragen die elke dag nog rijzen, zal de heemkundige kring bekijken of het mogelijk is om later op het jaar de deuren weer te openen.