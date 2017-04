SCOT presenteert geschiedenis van het Moederhuis van Schoten

Schoten - De Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van ‘zorg ’. Met een unieke overzichtstentoonstelling wordt door de heemkundige kring SCOT in het Arsenaal de geschiedenis van het ‘Moederhuis’ van Schoten belicht.

Wie geboren is in Schoten heeft tijdens de Erfgoeddag de unieke kans om het ontstaan, de evolutie en de sluiting in 1987 van de befaamde kraaminrichting G.Verbert-Verrydt of het ‘Moederhuis van Schoten’ onder de loep te nemen. De tentoonstelling is samengesteld door Guido Van Leemputten en bestaat uit twee pijlers.

Het beeldmateriaal komt hoofdzakelijk uit het rijke archief van de Zusters Maricolen Franciscanessen uit Waasmunster en de Beeldbank van Schoten. De basis van het verhaal vindt zijn oorsprong in ‘De geschiedenis van het COO-OCMW 1940-2000’ van oud rusthuisdirecteur Lode De Belder en in ‘Er was eens een GASTHUIS in Schoten’ en ‘Er was eens een MATERNITEIT in Schoten‘, twee werken geschreven door oud- en zeer gewaardeerd SCOT-medewerker Aloïs Vanleene.

Wie graag de tentoonstelling wil bezoeken is welkom in het Arsenaal aan de Sint-Cordulastraat 23, en dit op volgende data: zaterdag 22 en 29 april en zondag 23 en 30 april, telkens van 10u tot 18u.