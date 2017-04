Paashaas brengt bezoekje aan Atheneumwijk

Schoten - Wijkvereniging ’t Atheneum in Schoten organiseerde op paasmaandag een grote paasraap. Met een beetje hulp van de enige echte paashaas konden de kinderen op het buurtplein naar hartenlust paaseieren rapen.

Vijftig kinderen en hun (groot)ouders verzamelden maandagmiddag aan de kiosk op het buurtplein van de Atheneumwijk. Met een dag vertraging maakte de paashaas zijn opwachting en nam hij de kinderen mee op sleeptouw naar de sportweide, waar volgens de buren de klokken van Rome langsgeweest waren.

Na een intense zoektocht bleken er echter geen paaseieren te liggen. De ontgoocheling droop af van de vele gezichtjes, tot de paashaas plots zijn neus in de wind stak en chocolade rook. In sneltreinvaart liepen de kinderen naar het buurtplein, waar dan toch een overvloed aan paaseieren te vinden was.

Na het rapen werd met een beetje hulp van de paashaas alles netjes verdeeld. Aan de kiosk was het nog een tijdje gezellig nagenieten en konden de kinderen op deze laatste dag van de paasvakantie uitgebreid afscheid nemen van de paashaas.