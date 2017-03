275 gasten ontbijten gezond, gezellig en goedkoop

Het was voormalig directeur Marcel Luyckx die zo'n 20 jaar geleden zuivelgigant Danone op bezoek kreeg. Luyckx kreeg toen de vraag of hij met gratis geleverde producten een schoolontbijt wilde organiseren. Het idee was uitstekend maar Luyckx wou in de school geen reclame maken voor een bepaald merk.

Luyckx liet het idee niet los en nam contact op met enkele leerkrachten en het bestuur van e Ouderraad om in eigen regie een gezond, gezellig en goedkoop te organiseren. Door gebrek aan plaats vond het GGG ontbijt vele jaren plaats bij de buren van het Sint-Cordula-Instituut maar gaat sinds de afwerking van de nieuwbouw door in de feestzaal van basisschool Sint-Cordula.

Het aantal inschrijvingen bleef jaar na jaar groeien maar zorgde ook voor lange wachtrijen wat de Ouderraad deed beslissen om een maximum van 300 in te stellen. Met dank aan vele gulle sponsors zal ook dit ontbijt een mooie opbrengst opleveren en besteed worden aan een nog te bepalen project.