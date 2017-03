TNT theater speelde ‘De Klok’ van Willy Bastiaensen

Leerlingen Burgemeester Marnixschool: ochtendgymnastiek in pyjama voor Bednet

Regio Gisteren was het Nationale Pyjamadag. Overal gingen de kinderen naar school in de kleren waarin ze normaal gaan slapen. Dat was ook in de Burgemeester Marnixschool het geval, waar zelfs directeur Kare... Lees verder