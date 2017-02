Basisschool Sint-Cordula steekt 30 kilo spaghetti achter de kiezen

Niet minder dan 30 kilo spaghetti, 35 liter bolognesesaus,10 liter carbonara saus, 10 liter vegetarische saus, 72 stukken tiramisu en 132 ijsjes stonden op het menu van de spaghettiavond. In de keuken was het alle hens aan dek en voor het opscheppen, tappen, afruimen en afwassen mocht de Ouderraad rekenen op de hulp van 20 helpende handen.

Met 260 deelnemers mag voorzitter Wesley Vaerewijck samen met zijn ploeg terugblikken op een geslaagde avond, “Voor dit eetfestijn mikken we met een low budget formule bewust op de gezinnen. Zo slaan we twee vliegen in één klap, de gezinnen hoeven nu zelf niet te koken en steunen met hun inschrijving de school.”

De opbrengst zal besteed worden aan een project dat een meerwaarde inhoudt voor leerlingen en leerkrachten. Na de aankoop van digiborden voor de lagere school en het project ‘relax in de klas’ dat dit schooljaar loopt in de twee kleuterscholen, denkt de Ouderraad er over na of een nieuwe fietsenstalling mogelijk is.