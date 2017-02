Vrije Vrienden gaan aan de slag bij Antwerps chocolade-atelier

Schoten / Antwerpen - De ‘Vrije Vrienden’ uit Schoten gingen maandag aan de slag bij ‘Chocalicious’, het chocoladeatelier van de Antwerpse stadsgids Carolien Krijnen. Met de keuze voor de formule ‘Brabo’ stond deze leuke chocoladeworkshop met een Antwerps tintje voor de gelegenheid in het teken van Valentijn.

De workshop startte met een korte uitleg over chocolade en enkele basisbeginselen van werken met chocolade. Na het aanleren van technieken zoals temperen, mouleren, enroberen en decoreren, gingen de 21 cursisten zelf aan de slag om hun eigen chocoladeproducten te maken.

Frieda Wyckmans, die de Vrije Vrienden op sleeptouw neemt, kan terugblikken op een mooie avond. "Negen jaar geleden heb ik al eens een chocoladewandeling met Carolien Krijnen georganiseerd. Dat was een topper en toen ik hoorde dat ze nu ook workshops geeft, was de keuze snel gemaakt.”

Carolien Krijnen, die in september 2016 haar chocoladeatelier opende, is onder de indruk van al het talent, "De lollypops en chocolade lippen van Marylin Monroe zijn echte pareltjes. Het is ook fijn te mogen horen dat er meer en meer interesse komt om dit eeuwenoude en arbeidsintensieve ambacht te leren."

http://www.chocalicious.be