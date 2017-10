Minister Geens trapt kiescampagne CD&V in Brecht op gang

Brecht - Op de brunch van CD&V Brecht in een eivol Goorhof kwam minister van Justitie Koen Geens de partijgenoten een hart onder de riem steken. Met de gevleugelde woorden "Wij zulen hier de verkiezingen met glans winnen" trapte hij de kiescampagne op gang.

Dat hij naar Brecht kwam, hoeft niet te verbazen. "Ik heb een goede relatie met Brecht. Honderd meter hiervandaan heb ik leren fietsen en op de Abdijlaan leren autorijden", lachte hij. Blijkt dat een tante van zijn grootvader nog vlakbij de Heilige Man Jobkerk heeft gewoond. Zijn grootouders hadden een boerderij in Wuustwezel. "Ik ken de streek dus goed." Er was ook een link met burgemeester Luc Aerts, want een oud-leraar van Geens was nog familie van hem.

Voorzitter Lode Haest benadrukte dat CD&V Brecht vooral met een sterk, jong team naar de verkiezingen trekt en alle burgers bij de programmavorming zal betrekken: "we moeten samen een visie voor de gemeente uitwerken. Anders kun je niet geloofwaardig zijn."