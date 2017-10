Overbroek viert dag van de landbouw

Marc en Kris Van Looveren investeerden recent in nieuwe silo's die computergestuurd de kippen voeden Foto: Elke Lamens

Brecht - Ondanks de regen kwam Overbroek zondag gezellig samen in de feesttent op het vleeskippenbedrijf van Marc en Kris Van Looveren-Van Dijck ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw. DIe wordt in Overbroek altijd gehouden in het tweede weekend van oktober.

Omdat de kippen op een week na slachtrijp zijn, mocht het publiek niet in de kippenhal zelf. "De kippen zouden van de stress op elkaar kruipen en elkaar zo versmachten", legt Kris uit. "Mochten het nog kuikentjes zijn geweest, dan zou het wel kunnen."

Het bedrijf heeft recent geïnvesteerd in nieuwe silo's die computergestuurd voeden en ook de verwarming in de hal gebeurt volledig automatisch.