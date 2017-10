Kom kennismaken met het Davidsfonds

Brecht - Onder de titel Vers Geperst houdt Davidsfonds Sint-Job zondag een onthaaldag in de vrije basisschool Maria Middelares.

Van 12.30 tot 17u kan iedereen komen snuisteren in het aanbod van boeken en cd's die de Sint-Jobse afdeling van het Davidsfonds in huis heeft.

Tegelijkertijd is het de ideale gelegenheid om in te schrijven of het lidmaatschap te vernieuwen. En dat allemaal in een aangename sfeer, bij een drankje.

Vers Geperst, VBS Maria Middelares, Hogebaan 2, van 12.30 tot 17u.

www.davidsfonds.be