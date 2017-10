Politie na inbraken: “Geen plaag, wel een probleem”

Brecht - De politiezone Voorkempen vindt het nog te vroeg om van een inbrakenplaag te spreken, naar aanleiding van de inbraken in bedrijven in Brecht en Sint-Job.

“Er werden al buurtonderzoeken uitgevoerd, camerabeelden bekeken en ook de ANPR-camera’s werden gecheckt. Kortom, de recherche is volop met het onderzoek bezig”, verduidelijkt politiewoordvoerder Carolien Roofthooft. “Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de inbraken aan elkaar kunnen worden gelinkt. We kunnen dan ook nog niet van een plaag spreken. Vorig jaar zaten we voor het eerst opnieuw met een stijging van het aantal inbraken, maar dit jaar, tot en met augustus, zitten we weer met een daling.”

Wat wel een plaag is, zijn de fietsdiefstallen uit tuinhuizen die de hele zone teisteren. “Dat vermindert jammer genoeg niet. Ook al wordt er aan preventie gedaan, en houden wijkagenten een extra oogje in het zeil.”

De politie wil nu het onderzoek afwachten vooraleer extra maatregelen te nemen.