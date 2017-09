Brecht - Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen zijn al twee jaar collega's op Q-music. Op professioneel vlak kennen ze elkaar, maar nog niet privé. Daarom nemen ze van 27 september tot 3 oktober elkaars handel en wandel over. Zo dook Sam De Bruyn zaterdag in het ballenbad met Rowen en Finn, de kinderen van Heidi's zus, Erika Van Tielen, in Jobland in Sint-Job.